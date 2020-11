Champions League, i risultati: Siviglia, tripla rimonta in 10! Cade il PSG

UEFA Champions League logo stadium

In Champions League non solo il pari della Lazio in Russia (vedi articolo) e la facile vittoria della Juventus (vedi articolo). Spiccano i KO di Manchester United e soprattutto PSG (sbaglia un rigore e finisce in nove) nel Gruppo H, mentre il Siviglia sotto di due gol e in dieci rimonta da 0-2 a 3-2 col Krasnodar. Qui i risultati di ieri.

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA

GRUPPO E

Chelsea-Rennes 3-0 10′ rig., 41′ rig. Werner, 50′ Abraham

Siviglia-Krasnodar 3-2 17′ Suleymanov (K), 21′ rig. Berg (K), 42′ Rakitic, 69′, 72′ En-Nesyri

CLASSIFICA: Chelsea 7, Siviglia 7, Krasnodar 1, Rennes 1

GRUPPO F

Zenit-Lazio 1-1 32′ Erokhin, 82′ Caicedo (L)

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3 14′ T. Hazard, 18′, 32′ Haaland

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 6, Lazio 5, Club Brugge 4, Zenit 1

GRUPPO G

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1 5′ rig. Messi, 65′ Piqué, 75′ Tsygankov (D)

Ferencvaros-Juventus 1-4 7′, 60′ Morata, 73′ Dybala, 81′ aut. Dvali, 90′ Boli (F)

CLASSIFICA: Barcellona 9, Juventus 6, Dinamo Kiev 1, Ferencváros 1

GRUPPO H

Istanbul Basaksehir-Manchester United 2-1 13′ Ba, 40′ Visca, 43′ Martial (M)

RB Lipsia-PSG 2-1 6′ Di Maria (P), 42′ Nkunku, 57′ rig. Forsberg

CLASSIFICA: Manchester United 6, RB Lipsia 6, PSG 3, Istanbul Basaksehir 3

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 24 e mercoledì 25 novembre.