Champions League, risultati e classifica: Inter quarta, manca un punto

All’Inter servirà un punto all’ultima giornata contro il Monaco in casa per qualificarsi fra le prime otto di Champions League, direttamente agli ottavi. Questo a seguito dei risultati di stasera, dove – oltre alla vittoria dell’Inter – si registra la pesante sconfitta del Bayern Monaco a Rotterdam col Feyenoord (3-0) e il tracollo del Manchester City (da 0-2 a 4-2 col PSG). Mercoledì prossimo si chiude tutti in contemporanea.

CHAMPIONS LEAGUE – 7ª GIORNATA

RB Lipsia-Sporting CP 2-1 19′ Sesko, 75′ Gyokeres (S), 78′ Poulsen

Shakhtar Donetsk-Brest 2-0 18′ Kevin, 37′ rig. Sudakov

Arsenal-Dinamo Zagabria 3-0 2′ Rice, 66′ Havertz, 91′ Odegaard

Celtic-Young Boys 1-0 86′ aut. Benito

Feyenoord-Bayern Monaco 3-0 21′, 45′ +9 rig. Giménez, 89′ Ueda

Milan-Girona 1-0 37′ Rafael Leao

PSG-Manchester City 4-2 50′ Grealish (M), 55′ Haaland (M), 56′ Dembélé, 60′ Barcola, 78′ Joao Neves, 93′ Gonçalo Ramos

Real Madrid-Red Bull Salisburgo 5-1 23′, 34′ Rodrygo, 48′ Mbappé, 55′, 77′ Vinicius Junior, 85′ Bidstrup (S)

Sparta Praga-Inter 0-1 12′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 21

Barcellona 18

Arsenal 16

Inter 16

Atlético Madrid 15

Milan 15

Atalanta 14

Bayer Leverkusen 13

Aston Villa 13

Monaco 13

Feyenoord 13

Lille 13

Brest 13

Borussia Dortmund 12

Bayern Monaco 12

Real Madrid 12

Juventus 12

Celtic 12

PSV Eindhoven 11

Club Brugge 11

Benfica 10

PSG 10

Sporting CP 10

Stoccarda 10

Manchester City 8

Dinamo Zagabria 8

Shakhtar Donetsk 7

Bologna 5

Sparta Praga 4

RB Lipsia 3

Girona 3

Stella Rossa 3

Sturm Graz 3

Red Bull Salisburgo 3

Slovan Bratislava 0

Young Boys 0

La ottava giornata della fase campionato di Champions League si giocherà mercoledì 29 gennaio alle ore 21, con diciotto partite in contemporanea.