Champions League, risultati e classifica: Inter ai playoff, i punti necessari

La giornata di Champions League ha regalato fin qui primi verdetti significativi, con Juventus e Bologna protagoniste in modi diversi. La Juventus di Thiago Motta ha pareggiato 0-0 sul campo del Bruges anche se la top 8 resta lontana. Al contrario, il Bologna trova finalmente la sua prima vittoria in Champions League, battendo 2-1 il Borussia Dortmund in rimonta, ma eliminati. Al momento, nove squadre si contendono un posto tra le prime otto, con Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal, Inter, Brest, Bayern Monaco, Milan e Atalanta in lotta per il primato. Domani, occhi puntati sull’Inter, impegnata contro lo Sparta Praga: con una vittoria, i nerazzurri potrebbero avvicinarsi alla qualificazione diretta alla fase successiva, continuando a tenere alta la bandiera italiana in Europa. Inter e Milan con quattro punti nelle prossime due gare sarebbero certe di entrare tra le prime otto.

CHAMPIONS LEAGUE – 7ª GIORNATA

Atletico Madrid-Leverkusen 2-1: Hincapie (L), Alvarez (A)

Benfica-Barcellona 4-5: 3 Pavlidis (Ben), 2 Lewandowski (Bar), 2 Raphinha (Bar), aut Araujo (Ben), Eric Garcia (Bar)

Bologna-Dortmund 2-1: Guirassy (D), Dallinga (B), Iling Jr (B)

Bruges-Juventus 0-0

Liverpool-Lille 2-1: Salah (Liv), David (Lil), Elliott (Liv)

Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3: 2 Leweling (Sto), Metsoko (Slo), Rieder (Sto)

Stella Rossa-PSV 2-3: 2 De Jong (P), Flamingo (P), Ndiaye (S), Djiga (S)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 21

Barcellona 18

Atletico Madrid 15

Atalanta 14

Bayer Leverkusen 13

Lille 13

Inter 13*

Brest 13*

Aston Villa 13

Arsenal 13*

Monaco 13

Borussia Dortmund 12

Bayern Monaco 12*

Milan 12*

Juventus 12

Benfica 10

Club Brugge 11

PSV Eindhoven 11

Sporting CP 10*

Feyenoord 10*

Celtic 9*

Real Madrid 8*

Manchester City 8*

Dinamo Zagabria 8*

Stoccarda 7

PSG 7*

Bologna 5

Shakhtar Donetsk 4*

Sparta Praga 4*

Stella Rossa 3

Sturm Graz 3

Girona 3*

Salisburgo 3*

Slovan Bratislava 0

Lipsia 0*

Young Boys 0*

* una partita in meno