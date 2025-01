Champions League, le 4 possibili avversarie dell’Inter al sorteggio ottavi: anche Juventus e Milan!

L’Inter può pescare al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League la Juventus o il Milan. Per saperlo bisognerà attendere il 21 febbraio, ma innanzitutto bisogna vedere dopodomani (venerdì) la prima urna, quella degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta. Dove, nel lato di tabellone dei nerazzurri, potrà essere doppio derby (italiano e olandese) oppure sfida incrociata. Di seguito come funzionerà il nuovo meccanismo.



CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICATE DIRETTE AGLI OTTAVI

Liverpool 21

Barcellona 19

Arsenal 19

Inter 19

Atlético Madrid 18

Bayer Leverkusen 16

Lille 16

Aston Villa 16

CHAMPIONS LEAGUE – PARTECIPANTI AL SORTEGGIO SPAREGGI



TESTE DI SERIE

Atalanta 15

Borussia Dortmund 15

Real Madrid 15

Bayern Monaco 15

Milan 15

PSV Eindhoven 14

PSG 13

Benfica 13

NON TESTE DI SERIE

Monaco 13

Brest 13

Feyenoord 13

Juventus 12

Celtic 12

Manchester City 11

Sporting CP 11

Club Brugge 11

In grassetto le possibili avversarie dell’Inter fra le squadre qualificate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO SPAREGGI DI CHAMPIONS LEAGUE

Intanto la data: venerdì 31 gennaio ore 12, a Nyon. Le squadre tra il 9° e il 16° posto della fase campionato sono teste di serie del sorteggio degli spareggi e affronteranno – di conseguenza – una squadra classificata dal 17° al 24° posto. Le teste di serie, in linea di principio, giocheranno il ritorno in casa e saranno possibili sia derby sia sfide contro avversarie già incrociate nella fase campionato.

I potenziali avversari sono inoltre predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato di Champions League. Per esempio, le squadre classificate al nono e decimo posto affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si classificano all’11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via. Per l’Inter l’accoppiamento è 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª.

Il sorteggio degli spareggi inizia con le non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di squadre non teste di serie a una delle relative posizioni predefinite nel tabellone, iniziando con le squadre classificate al 23°/24° posto e finendo poi con quelle al 17°/18°.

Sarà estratta una pallina dall’urna contenente le due squadre delle posizioni in questione (cioè le classificate al 23° e 24° posto) e viene aperta per mostrare la sorteggiata. La prima estratta da quest’urna viene posizionata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone. L’altra squadra non testa di serie dell’accoppiamento viene quindi estratta, svelata e assegnata al posto riservato corrispondente sul lato blu del tabellone. La stessa procedura viene eseguita coi restanti club non teste di serie, poi si procederà con le teste di serie.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI CHAMPIONS LEAGUE



Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale di Champions League. Dove ci sarà l’altro sorteggio, venerdì 21 febbraio alle 12, per tutta la fase a eliminazione diretta (con tabellone tennistico) e che avrà quindi l’Inter. Che potrà affrontare la vincente di uno dei due accoppiamenti (13ª o 14ª contro 19ª o 20ª, quindi Milan o PSV Eindhoven contro Feyenoord o Juventus). E, in aggiunta, sarà inserita in un lato o nell’altro del tabellone in accoppiamento con l’Arsenal. La divisione degli accoppiamenti è visibile nell’immagine in alto, con i vari blocchi che segnalano gli accoppiamenti.