Champions League: poker Bayern Monaco, Liverpool su autogol. I risultati

UEFA Champions League logo stadium

La Champions League vede purtroppo l’Inter come unica squadra italiana a non vincere. È 2-2 col Borussia Monchengladbach (vedi articolo), mentre l’Atalanta dilaga in Danimarca (vedi articolo). Nelle altre partite poker del Bayern Monaco, al Liverpool basta un autogol: ecco tutti i risultati e le classifiche dei gironi di oggi.

CHAMPIONS LEAGUE – 1ª GIORNATA

GRUPPO A

Red Bull Salisburgo-Lokomotiv Mosca 2-2 19′ Éder (L), 45′ Szoboszlai, 50′ Junuzovic, 75′ Lisakovich (L)

Bayern Monaco-Atlético Madrid 4-0 28′, 72′ Coman, 41′ Goretzka, 66′ Tolisso

CLASSIFICA: Bayern Monaco 3, Lokomotiv Mosca 1, Red Bull Salisburgo 1, Atlético Madrid 0

GRUPPO B

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3 29′ Tete, 33′ aut. Varane, 42′ Solomon, 54′ Modric (R), 59′ Vinicius Junior

Inter-Borussia Monchengladbach 2-2 49′, 90′ Lukaku (I), 63′ rig. Bensebaini, 84′ Hofmann

CLASSIFICA: Shakhtar Donetsk 3, Borussia Monchengladbach 1, Inter 1, Real Madrid 0

GRUPPO C

Manchester City-Porto 3-1 14′ L. Díaz (P), 21′ rig. Aguero, 65′ Gundogan, 73′ Ferran Torres

Olympiakos-Marsiglia 1-0 91′ Koka

CLASSIFICA: Manchester City 3, Olympiakos 3, Marsiglia 0, Porto 0

GRUPPO D

Ajax-Liverpool 0-1 35′ aut. Tagliafico

Midtjylland-Atalanta 0-4 26′ Zapata, 36′ A. Gomez, 42′ Muriel, 89′ Al. Miranchuk

CLASSIFICA: Atalanta 3, Liverpool 3, Ajax 0, Midtjylland 0

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.