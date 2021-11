Champions League, otto partite oggi prima di Sheriff-Inter: il programma

È vigilia di Sheriff-Inter, ma la quarta giornata di Champions League comincia già da oggi con otto partite. Fra queste le italiane Atalanta (col Manchester United) e Juventus (con lo Zenit, basta un punto per la qualificazione), i bianconeri anche in diretta TV in chiaro.

CHAMPIONS LEAGUE – 4ª GIORNATA

GRUPPO E

Bayern Monaco-Benfica martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Dinamo Kiev-Barcellona martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Bayern Monaco 9, Benfica 4, Barcellona 3, Dinamo Kiev 1

GRUPPO F

Atalanta-Manchester United martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Action e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Villarreal-Young Boys martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Manchester United 6, Villarreal 4, Atalanta 4, Young Boys 3

GRUPPO G

Wolfsburg-Red Bull Salisburgo martedì 2 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

Siviglia-Lille martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Red Bull Salisburgo 7, Siviglia 3, Lille 2, Wolfsburg 2

GRUPPO H

Malmo-Chelsea martedì 2 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Juventus-Zenit martedì 2 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

CLASSIFICA: Juventus 9, Chelsea 6, Zenit 3, Malmo 0

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.