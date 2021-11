Champions League, otto partite in attesa dell’Inter: programma e diretta TV

La quinta giornata di Champions League comincia alle 18.45, con due anticipi alla stessa ora in cui giocherà l’Inter domani contro lo Shakhtar Donetsk. Chelsea-Juventus sarà trasmesso anche in diretta TV in chiaro, mentre l’Atalanta sarà impegnata sul campo dello Young Boys.



CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO E

Dinamo Kiev-Bayern Monaco martedì 23 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

Barcellona-Benfica martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Bayern Monaco 12, Barcellona 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1

GRUPPO F

Villarreal-Manchester United martedì 23 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Young Boys-Atalanta martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Manchester United 7, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys 3

GRUPPO G

Lille-Red Bull Salisburgo martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

Siviglia-Wolfsburg martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Red Bull Salisburgo 7, Lille 5, Wolfsburg 5, Siviglia 3

GRUPPO H

Chelsea-Juventus martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

Malmo-Zenit martedì 23 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Juventus 12, Chelsea 9, Zenit 3, Malmo 0

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.