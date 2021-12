Champions League, oggi Real Madrid-Inter e altre 7: partite e diretta TV

Il martedì di Champions League vede l’Inter, da già qualificata, a caccia del primo posto contro il Real Madrid: deve vincere, altrimenti chiude seconda. Altre sette le partite in programma, con il Milan contro il Liverpool in diretta TV in chiaro.

CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA

GRUPPO A

PSG-Club Brugge martedì 7 dicembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

RB Lipsia-Manchester City martedì 7 dicembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Manchester City 12, PSG 8, RB Lipsia 4, Club Brugge 4

GRUPPO B

Milan-Liverpool martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

Porto-Atlético Madrid martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Liverpool 15, Porto 5, Milan 4, Atlético Madrid 4

GRUPPO C

Ajax-Sporting CP martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

Borussia Dortmund-Besiktas martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Ajax 15, Sporting CP 9, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0

GRUPPO D

Real Madrid-Inter martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Action e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Shakhtar Donetsk-Sheriff martedì 7 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Real Madrid 12, Inter 10, Sheriff 6, Shakhtar Donetsk 1

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.