Champions League, oggi si conosce l’avversario dell’Inter in finale!

Sarà un mercoledì di altissimo interesse, perché bisogna conoscere un qualcosa di fondamentale: l’avversario dell’Inter in finale di Champions League. E per chi ancora non avesse capito cos’è successo ieri sera la risposta è sì: eliminato il Barcellona, il 31 maggio si va a Monaco di Baviera!

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO SEMIFINALI

PSG-Arsenal (andata 1-0) mercoledì 7 maggio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Inter-Barcellona 4-3 dopo i tempi supplementari (andata 3-3) 21′ Lautaro Martinez, 45′ +1 rig. Calhanoglu, 54′ Eric Garcia (B), 60′ Dani Olmo (B), 87′ Raphinha (B), 90′ +3 Acerbi, 99′ Frattesi

In grassetto le squadre qualificate.