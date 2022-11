Champions League: oggi Bayern Monaco-Inter e altre sette, partite e diretta TV

Ultima due giorni di Champions League per il 2022. Si comincia con le partite dei gironi dall’A al D, che significa Inter e Napoli in campo. I nerazzurri sono già tranquilli contro il Bayern Monaco e Inzaghi ricorrerà al turnover, i partenopei possono permettersi di perdere fino a tre gol di scarto e chiudere lo stesso primi. La gara dell’Allianz Arena andrà anche in diretta TV in chiaro.



CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA

GRUPPO A

Liverpool-Napoli martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity

Rangers-Ajax martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0

GRUPPO B

Bayer Leverkusen-Club Brugge martedì 1 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

Porto-Atlético Madrid martedì 1 novembre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Club Brugge 10, Porto 9, Atlético Madrid 5, Bayer Leverkusen 4

GRUPPO C

Bayern Monaco-Inter martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Sport Mediaset

Viktoria Plzen-Barcellona martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Bayern Monaco 15, Inter 10, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Marsiglia-Tottenham martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Sporting CP-Eintracht Francoforte martedì 1 novembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Tottenham 8, Sporting CP 7, Eintracht Francoforte 7, Marsiglia 6

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.