Champions League: Juventus e Milan prima di Inter-Viktoria Plzen, partite e diretta TV

Vigilia di Inter-Viktoria Plzen, ma la quinta giornata della fase a gironi di Champions League comincia già oggi. Alle 21 incroci fondamentali per Juventus e Milan, coi rossoneri anche in diretta TV in chiaro.

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO E

Red Bull Salisburgo-Chelsea martedì 25 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Dinamo Zagabria-Milan martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 253, streaming Sport Mediaset

CLASSIFICA: Chelsea 7, Red Bull Salisburgo 6, Milan 4, Dinamo Zagabria 4

GRUPPO F

Celtic-Shakhtar Donetsk martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257, streaming Mediaset Infinity

RB Lipsia-Real Madrid martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Real Madrid 10, RB Lipsia 6, Shakhtar Donetsk 5, Celtic 1

GRUPPO G

Siviglia-Copenaghen martedì 25 ottobre ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

Borussia Dortmund-Manchester City martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: Manchester City 10, Borussia Dortmund 7, Siviglia 2, Copenaghen 2

GRUPPO H

Benfica-Juventus martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity

PSG-Maccabi Haifa martedì 25 ottobre ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 255, streaming Mediaset Infinity

CLASSIFICA: PSG 8, Benfica 8, Juventus 3, Maccabi Haifa 3

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sul canale Sky Sport 251.