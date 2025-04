Champions League, Inter ben rappresentata nel Team of the Week: i nomi!

La UEFA ha reso noti i nominativi degli 11 calciatori presenti nel “Team of the Week” relativo all’ultimo turno di Champions League, con l’Inter degnamente rappresentata. Di seguito tutte le scelte.

I NERAZZURRI – Sono ben 3 i calciatori dell’Inter che figurano nel “Team of the Week” riguardante l’andata dei quarti di finale di Champions League. Si tratta di: Yann Sommer, le cui parate hanno contribuito in maniera significativa al successo finale dei nerazzurri contro il Bayern Monaco con il punteggio di 2-1; Alessandro Bastoni, ancora una volta protagonista in fase di costruzione delle sortite offensive della sua compagine; Nicolò Barella, che ha giganteggiato in mezzo al campo contro uno dei migliori reparti di centrocampo a livello europeo.

Champions League, tutte le scelte per il ‘Team of the Week’: 3 dell’Inter e non solo

MIGLIORI 11 – Oltre ai tre calciatori dell’Inter, a comparire nel “Team of the Week” sono stati altrettanti giocatori del PSG e dell’Arsenal, oltre a due del Barcellona. Per quanto riguarda i Gunners, vi figurano William Saliba, Jurrien Timber e Declan Rice, protagonista indiscusso del 3-0 contro il Real Madrid grazie ai suoi 2 gol direttamente su calcio di punizione. Del PSG non potevano mancare Nuno Mendes e Kvitcha Kvaratskhelia, andati a segno rispettivamente in occasione del secondo e terzo gol dei parigini, oltre al “gestore a centrocampo” Vitinha. A completare l’11 i due protagonisti di Barcellona-Borussia Dortmund, Robert Lewandowski e Lamine Yamal.