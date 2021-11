Champions League, le classifiche aggiornate: Inter, secondo posto e +6!

Il mercoledì di Champions League sorride all’Inter, che batte 1-3 lo Sheriff e va al secondo posto (vedi articolo). La vittoria nell’anticipo del Real Madrid sullo Shakhtar Donetsk (vedi articolo) va sì che ci sia il +6 sugli ucraini, che non potranno andare a Milano fra tre settimane a fare catenaccio per lo 0-0 come un anno fa. Questi tutti i risultati e le classifiche aggiornate, qui i gironi di ieri.

CHAMPIONS LEAGUE – 4ª GIORNATA

GRUPPO A

Manchester City-Club Brugge 4-1 15′ Foden, 17′ aut. Stones (C), 54′ Mahrez, 72′ Sterling, 92′ Gabriel Jesus

RB Lipsia-PSG 2-2 8′ Nkunku, 21′, 39′ Wijnaldum (P), 92′ rig. Szoboszlai

CLASSIFICA: Manchester City 9, PSG 8, Club Brugge 4, RB Lipsia 1

GRUPPO B

Milan-Porto 1-1 6′ L. Diaz (P), 61′ aut. Mbemba

Liverpool-Atlético Madrid 2-0 13′ Diogo Jota, 21′ Mané

CLASSIFICA: Liverpool 12, Porto 5, Atlético Madrid 4, Milan 1

GRUPPO C

Borussia Dortmund-Ajax 1-3 37′ rig. Reus (B), 72′ Tadic, 83′ Haller, 93′ Klaassen

Sporting CP-Besiktas 4-0 31′ rig., 38′ Pedro Gonçalves, 41′ Paulinho, 56′ Sarabia

CLASSIFICA: Ajax 12, Borussia Dortmund 6, Sporting CP 6, Besiktas 0

GRUPPO D

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1 14′, 61′ Benzema, 39′ Fernando (S)

Sheriff-Inter 1-3 54′ Brozovic, 66′ Skriniar, 82′ A. Sanchez, 92′ A. Traoré

CLASSIFICA: Real Madrid 9, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar Donetsk 1

La quinta giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 23 e mercoledì 24 novembre.