Champions League, le classifiche aggiornate dopo stasera: domani l’Inter

Il martedì di Champions League si apre con una sorpresa, la sconfitta al 95′ del Manchester United nonostante Cristiano Ronaldo (vedi articolo). Poi per le italiane è tris facile in un tempo per la Juventus, mentre l’Atalanta evita nel finale la sconfitta col Villarreal ed è un ottimo punto (vedi articolo). Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate, domani sarà Inter-Real Madrid!



CHAMPIONS LEAGUE – 1ª GIORNATA

GRUPPO E

Barcellona-Bayern Monaco 0-3 34′ Muller, 56′, 85′ Lewandowski

Dinamo Kiev-Benfica 0-0

CLASSIFICA: Bayern Monaco 3, Dinamo Kiev 1, Benfica 1, Barcellona 0

GRUPPO F

Young Boys-Manchester United 2-1 13′ Cristiano Ronaldo (M), 66′ Ngamaleu, 95′ Siebatcheu

Villarreal-Atalanta 2-2 6′ Freuler (A), 39′ Trigueros, 73′ Groeneveld, 83′ Gosens (A)

CLASSIFICA: Young Boys 3, Atalanta 1, Villarreal 1, Manchester United 0

GRUPPO G

Siviglia-Red Bull Salisburgo 1-1 21′ rig. Sucic (R), 42′ rig. Rakitic

Lille-Wolfsburg 0-0

CLASSIFICA: Red Bull Salisburgo 1, Siviglia 1, Lille 1, Wolfsburg 1

GRUPPO H

Chelsea-Zenit 1-0 69′ Lukaku

Malmo-Juventus 0-3 23′ Alex Sandro, 45′ rig. Dybala, 45′ +1 Morata

CLASSIFICA: Juventus 3, Chelsea 3, Zenit 0, Malmo 0

Domani in Champions League per le italiane Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan, alle ore 21.