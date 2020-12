Champions League, classifica aggiornata per l’Inter: tutti i risultati di oggi

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo stadium

L’Inter trova la prima vittoria in Champions League, col soffertissimo 2-3 al Borussia Monchengladbach (vedi articolo). I nerazzurri rimangono in vita e la situazione adesso è chiara: per passare bisogna battere lo Shakhtar Donetsk all’ultima e sperare che Real Madrid-Borussia Monchengladbach non finisca X. 1-1 per l’Atalanta (vedi articolo), ecco tutti i risultati di stasera.

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO A

Lokomotiv Mosca-Red Bull Salisburgo 1-3 28′, 41′ Berisha, 79′ rig. An. Miranchuk (L), 81′ Adeyemi

Atlético Madrid-Bayern Monaco 1-1 26′ Joao Félix, 86′ rig. Muller (B)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 13, Atlético Madrid 6, Red Bull Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3

GRUPPO B

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0 57′ Dentinho, 82′ Solomon

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3 17′ Darmian, 64′, 73′ Lukaku, 45′ +1, 76′ Pléa (B)

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 8, Shakhtar Donetsk 7, Real Madrid 7, Inter 5

GRUPPO C

Marsiglia-Olympiakos 2-1 33′ Ma. Camara (O), 55′ rig., 75′ rig. Payet

Porto-Manchester City 0-0

CLASSIFICA: Manchester City 13, Porto 10, Olympiakos 3, Marsiglia 3

GRUPPO D

Atalanta-Midtjylland 1-1 13′ Scholz (M), 79′ Romero

Liverpool-Ajax 1-0 58′ C. Jones

CLASSIFICA: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1

Domani Borussia Dortmund-Lazio e Juventus-Dinamo Kiev (ore 21) per quanto riguarda le italiane in Champions League.