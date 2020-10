Champions League: cinquina Barcellona, perde il PSG (senza Icardi)

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo stadium

La Champions League inizia con un due su due per le italiane: dopo la Juventus nell’anticipo (vedi articolo) vince anche la Lazio, 3-1 al Borussia Dortmund (vedi articolo). Il PSG, senza Icardi infortunato al ginocchio, perde in casa col Manchester United, dilaga invece il Barcellona sul Ferencvaros. Per Dalbert 81′ in Rennes-Krasnodar 1-1.

CHAMPIONS LEAGUE – 1ª GIORNATA

GRUPPO E

Chelsea-Siviglia 0-0

Rennes-Krasnodar 1-1 56′ rig. Guirassy, 59′ C. Ramirez (K)

CLASSIFICA: Krasnodar 1, Rennes 1, Siviglia 1, Chelsea 1

GRUPPO F

Zenit-Club Brugge 1-2 63′ Bonaventure, 74′ aut. Horvath (Z), 93′ De Ketelaere

Lazio-Borussia Dortmund 3-1 6′ Immobile, 23′ aut. Hitz, 71′ Haaland (B), 76′ Akpa-Akpro

CLASSIFICA: Lazio 3, Club Brugge 3, Zenit 0, Borussia Dortmund 0

GRUPPO G

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 46′, 84′ Morata

Barcellona-Ferencvaros 5-1 27′ rig. Messi, 42′ Ansu Fati, 52′ Coutinho, 70′ rig. Kharatin (F), 82′ Pedri, 89′ Dembélé

CLASSIFICA: Barcellona 3, Juventus 3, Dinamo Kiev 0, Ferencvaros 0

GRUPPO H

PSG-Manchester United 1-2 23′ rig. Bruno Fernandes, 55′ aut. Martial (P), 87′ Rashford

RB Lipsia-Istanbul Basaksehir 2-0 16′, 20′ Angelino

CLASSIFICA: RB Lipsia 3, Manchester United 3, PSG 0, Istanbul Basaksehir 0

Domani Inter-Borussia Monchengladbach e Midtjylland-Atalanta (ore 21) per quanto riguarda le italiane in Champions League.