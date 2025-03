Champions League, calendario ritorno ottavi: Inter-Feyenoord martedì

La Champions League va in archivio per quanto riguarda l’andata degli ottavi di finale, con l’Inter che ha battuto 0-2 il Feyenoord nell’anticipo di oggi. Il ritorno è in programma la settimana prossima: questo il calendario.

Barcellona-Benfica (andata 1-0) martedì 11 marzo ore 18.45

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (andata 0-3) martedì 11 marzo ore 21

Inter-Feyenoord (andata 2-0) martedì 11 marzo ore 21

Liverpool-PSG (andata 1-0) martedì 11 marzo ore 21

Lille-Borussia Dortmund (andata 1-1) mercoledì 12 marzo ore 18.45

Arsenal-PSV Eindhoven (andata 7-1) mercoledì 12 marzo ore 21

Aston Villa-Club Brugge (andata 3-1) mercoledì 12 marzo ore 21

Atlético Madrid-Real Madrid (andata 1-2) mercoledì 12 marzo ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA OTTAVI

Club Brugge-Aston Villa 1-3 3′ Bailey, 12′ De Cuyper (C), 82′ aut. Mechele, 88′ rig. Asensio

Borussia Dortmund-Lille 1-1 22′ Adeyemi, 68′ Haraldsson (L)

PSV Eindhoven-Arsenal 1-7 18′ J. Timber, 21′ Nwaneri, 31′ Merino, 43′ rig. Lang, 47′, 73′ Odegaard, 48′ Trossard, 85′ Calafiori

Real Madrid-Atlético Madrid 2-1 4′ Rodrygo, 32′ J. Alvarez (A), 55′ Brahim Diaz

Feyenoord-Inter 0-2 38′ M. Thuram, 50′ Lautaro Martinez

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0 9′, 75′ rig. Kane, 54′ Musiala

Benfica-Barcellona 0-1 61′ Raphinha

PSG-Liverpool 0-1 87′ Elliott

Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Champions League prevede degli accoppiamenti già prestabiliti.