Champions League, 7ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Settima giornata di Champions League dove si avvicinano i verdetti finali, ma anche con una particolarità a livello disciplinare: i diffidati ammoniti fra stasera e domani avranno concluso in anticipo la fase campionato, perché saranno squalificati per il turno conclusivo della prima parte di Champions League in programma il 29 gennaio.

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 7ª GIORNATA

ATALANTA-STURM GRAZ martedì 21 gennaio ore 18.45

Diffidati Atalanta (prossima partita Barcellona in trasferta): nessuno

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Sturm Graz (prossima partita RB Lipsia in casa): Tochi Chukwuani, Malick Yalcouyé

Squalificati Sturm Graz: nessuno

MONACO-ASTON VILLA martedì 21 gennaio ore 18.45

Diffidati Monaco (prossima partita Inter in trasferta): Lamine Camara, Thilo Kehrer

Squalificati Monaco: nessuno

Diffidati Aston Villa (prossima partita Celtic in casa): Jhon Duran

Squalificati Aston Villa: Diego Carlos (una giornata)

ATLÉTICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Atlético Madrid (prossima partita Red Bull Salisburgo in trasferta): Angel Correa

Squalificati Atlético Madrid: nessuno

Diffidati Bayer Leverkusen (prossima partita Sparta Praga in casa): Jeremie Frimpong, Aleix Garcia

Squalificati Bayer Leverkusen: nessuno

BENFICA-BARCELLONA martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Benfica (prossima partita Juventus in trasferta): Fredrik Aursnes, Alvaro Fernandez Carreras, Florentino Luis, Issa Kaboré, Orkun Kokçu

Squalificati Benfica: nessuno

Diffidati Barcellona (prossima partita Atalanta in casa): nessuno

Squalificati Barcellona: nessuno

BOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Bologna (prossima partita Sporting CP in trasferta): Sam Beukema, Santiago Castro, Giovanni Fabbian, Remo Freuler, Charalampos Lykogiannis, Stefan Posch

Squalificati Bologna: nessuno

Diffidati Borussia Dortmund (prossima partita Shakhtar Donetsk in casa): nessuno

Squalificati Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini (una giornata)

CLUB BRUGGE-JUVENTUS martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Club Brugge (prossima partita Manchester City in trasferta): Joaquin Seys, Michal Skoras, Hugo Vetlesen

Squalificati Club Brugge: nessuno

Diffidati Juventus (prossima partita Benfica in casa): nessuno

Squalificati Juventus: nessuno

LIVERPOOL-LILLE martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Liverpool (prossima partita PSV Eindhoven in trasferta): Ibrahima Konaté

Squalificati Liverpool: nessuno

Diffidati Lille (prossima partita Feyenoord in casa): Benjamin André, Jonathan David, Thomas Meunier

Squalificati Lille: nessuno

SLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Slovan Bratislava (prossima partita Bayern Monaco in trasferta): Danylo Ihnatenko, Marko Tolic

Squalificati Slovan Bratislava: nessuno

Diffidati Stoccarda (prossima partita PSG in casa): Ermedin Demirovic, Anthony Rouault

Squalificati Stoccarda: nessuno

STELLA ROSSA-PSV EINDHOVEN martedì 21 gennaio ore 21

Diffidati Stella Rossa (prossima partita Young Boys in trasferta): Rade Krunic, Andrija Maksimovic, Vladan Milojevic (allenatore), Cherif Ndiaye

Squalificati Stella Rossa: Lazar Jovanovic (una giornata)

Diffidati PSV Eindhoven (prossima partita Liverpool in casa): Mauro Junior

Squalificati PSV Eindhoven: Matteo Dams (una giornata), Malik Tillman (una giornata)

RB LIPSIA-SPORTING CP mercoledì 22 gennaio ore 18.45

Diffidati RB Lipsia (prossima partita Sturm Graz in trasferta): Christoph Baumgartner, Benjamin Henrichs

Squalificati RB Lipsia: Leon Koss (una giornata)

Diffidati Sporting CP (prossima partita Bologna in casa): Maxi Araujo, Morten Hjulmand

Squalificati Sporting CP: nessuno

SHAKHTAR DONETSK-BREST mercoledì 22 gennaio ore 18.45

Diffidati Shakhtar Donetsk (prossima partita Borussia Dortmund in trasferta): Dmytro Kryskiv

Squalificati Shakhtar Donetsk: Pedrinho (una giornata)

Diffidati Brest (prossima partita Real Madrid in casa): Mahdi Camara

Squalificati Brest: Julien Le Cardinal (una giornata)

ARSENAL-DINAMO ZAGABRIA mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Arsenal (prossima partita Girona in trasferta): Gabriel Martinelli

Squalificati Arsenal: nessuno

Diffidati Dinamo Zagabria (prossima partita Milan in casa): Martin Baturina, Lukas Kacavenda, Sandro Kulenovic, Stefan Ristovski, Marko Rog

Squalificati Dinamo Zagabria: nessuno

CELTIC-YOUNG BOYS mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Celtic (prossima partita Aston Villa in trasferta): Alistair Johnston

Squalificati Celtic: nessuno

Diffidati Young Boys (prossima partita Stella Rossa in casa): Ebrima Colley, Meschack Elia, Jaouen Hadjam, Joel Monteiro, Cheikh Niasse, Filip Ugrinic

Squalificati Young Boys: nessuno

FEYENOORD-BAYERN MONACO mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Feyenoord (prossima partita Lille in trasferta): Ibrahim Osman

Squalificati Feyenoord: nessuno

Diffidati Bayern Monaco (prossima partita Slovan Bratislava in casa): Serge Gnabry, Leon Goretzka

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

MILAN-GIRONA mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Milan (prossima partita Dinamo Zagabria in trasferta): Davide Calabria, Samuel Chukwueze, Youssouf Fofana

Squalificati Milan: Fikayo Tomori (una giornata)

Diffidati Girona (prossima partita Arsenal in casa): Alejandro Francés, Paulo Gazzaniga, Bryan Gil, Oriol Romeu, Cristhian Stuani

Squalificati Girona: nessuno

PSG-MANCHESTER CITY mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati PSG (prossima partita Stoccarda in trasferta): Fabian Ruiz, Nuno Tavares

Squalificati PSG: nessuno

Diffidati Manchester City (prossima partita Club Brugge in casa): nessuno

Squalificati Manchester City: nessuno

REAL MADRID-RED BULL SALISBURGO mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Real Madrid (prossima partita Brest in trasferta): Eduardo Camavinga, Éder Militao, Endrick, Luka Modric, Vinicius Junior

Squalificati Real Madrid: Lucas Vazquez (una giornata)

Diffidati Red Bull Salisburgo (prossima partita Atlético Madrid in casa): Nicolas Capaldo, Lucas Gourna-Douath, Kamil Piatkowski

Squalificati Red Bull Salisburgo: nessuno

SPARTA PRAGA-INTER mercoledì 22 gennaio ore 21

Diffidati Sparta Praga (prossima partita Bayer Leverkusen in trasferta): Martin Vitik

Squalificati Sparta Praga: nessuno

Diffidati Inter (prossima partita Monaco in casa): Nicolò Barella, Simone Inzaghi (allenatore)

Squalificati Inter: nessuno

In Champions League si viene diffidati alla seconda ammonizione, per poi essere squalificati alla terza.