Champions League, 6ª giornata: Inter-Shakhtar e 7 partite +1, il programma

UEFA Champions League logo trofeo

La fase a gironi di Champions League si chiude questa sera. Si giocheranno otto partite più quasi tutta PSG-Istanbul Basaksehir, dopo il clamoroso episodio di razzismo denunciato ieri (vedi articolo). Apre il girone dell’Atalanta alle ore 18.55, coi bergamaschi che non devono perdere alla Johan Cruijff ArenA con l’Ajax per passare, in serata Inter-Shakhtar Donetsk decide le sorti dei nerazzurri (assieme a Real Madrid-Borussia Monchengladbach). Ecco il programma e i canali della diretta TV.



CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA

GRUPPO A

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Red Bull Salisburgo-Atlético Madrid mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

CLASSIFICA: Bayern Monaco 13, Atlético Madrid 6, Red Bull Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3

GRUPPO B

Inter-Shakhtar Donetsk mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Real Madrid-Borussia Monchengladbach mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 8, Shakhtar Donetsk 7, Real Madrid 7, Inter 5

GRUPPO C

Manchester City-Marsiglia mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

Olympiakos-Porto mercoledì 9 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257

CLASSIFICA: Manchester City 13, Porto 10, Olympiakos 3, Marsiglia 3

GRUPPO D

Ajax-Atalanta mercoledì 9 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Midtjylland-Liverpool mercoledì 9 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

CLASSIFICA: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1

GRUPPO H

PSG-Istanbul Basaksehir mercoledì 9 dicembre ore 18.55 – si riprende dal 14′ sullo 0-0

CLASSIFICA: RB Lipsia 12, PSG 9, Manchester United 9, Istanbul Basaksehir 3 (Istanbul Basaksehir e PSG una partita in meno)

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.