Champions League, 6ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Champions League che questa sera e domani gioca l’ultima giornata della fase a gironi: di seguito la situazione disciplinare, con tutti i calciatori diffidati e squalificati partita per partita. Da ricordare che, se dovessero esserci sanzioni, saranno scontate sia in caso di passaggio agli ottavi, sia in caso di discesa in Europa League sia in caso di ultimo posto (nella prossima stagione utile).

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 6ª GIORNATA

LAZIO-CLUB BRUGGE martedì 8 dicembre ore 18.55 (Gruppo F)

Diffidati Lazio: Jean-Daniel Akpa-Akpro

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Club Brugge: Emmanuel Bonaventure

Squalificati Club Brugge: nessuno

ZENIT-BORUSSIA DORTMUND martedì 8 dicembre ore 18.55 (Gruppo F)

Diffidati Zenit: Wilmar Barrios, Daler Kuzyaev

Squalificati Zenit: nessuno

Diffidati Borussia Dortmund: nessuno

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno

BARCELLONA-JUVENTUS martedì 8 dicembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Barcellona: nessuno

Squalificati Barcellona: nessuno

Diffidati Juventus: Rodrigo Bentancur, Juan Guillermo Cuadrado

Squalificati Juventus: nessuno

CHELSEA-KRASNODAR martedì 8 dicembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Chelsea: Jorginho, Mateo Kovacic, Mason Mount, Hakim Ziyech

Squalificati Chelsea: nessuno

Diffidati Krasnodar: Kristoffer Olsson, Cristian Ramirez

Squalificati Krasnodar: nessuno

DINAMO KIEV-FERENCVAROS martedì 8 dicembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Dinamo Kiev: Vitaliy Buyalskyi

Squalificati Dinamo Kiev: nessuno

Diffidati Ferencváros: Igor Kharatin, Aissa Laiduni

Squalificati Ferencváros: nessuno

PSG-ISTANBUL BASAKSEHIR martedì 8 dicembre ore 18.55 (Gruppo H)

Diffidati PSG: Neymar, Leandro Paredes, Marco Verratti

Squalificati PSG: nessuno

Diffidati Istanbul Basaksehir: Rafael da Silva, Mahmut Tekdemir, Deniz Turuç

Squalificati Istanbul Basaksehir: Martin Skrtel (una giornata)

RB LIPSIA-MANCHESTER UNITED martedì 8 dicembre ore 21 (Gruppo H)

Diffidati RB Lipsia: Benjamin Henrichs, Ibrahima Konaté

Squalificati RB Lipsia: Dayot Upamecano (una giornata)

Diffidati Manchester United: nessuno

Squalificati Manchester United: Fred (una giornata)

RENNES-SIVIGLIA martedì 8 dicembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Rennes: James Léa Siliki

Squalificati Rennes: nessuno

Diffidati Siviglia: Marcos Acuna

Squalificati Siviglia: Joan Jordan (una giornata)

AJAX-ATALANTA mercoledì 9 dicembre ore 18.55 (Gruppo D)

Diffidati Ajax: Perr Schuurs

Squalificati Ajax: nessuno

Diffidati Atalanta: Berat Djimsiti, Cristian Romero

Squalificati Atalanta: nessuno

MIDTJYLLAND-LIVERPOOL mercoledì 9 dicembre ore 18.55 (Gruppo D)

Diffidati Midtjylland: Paulinho

Squalificati Midtjylland: nessuno

Diffidati Liverpool: James Milner, Georginio Wijnaldum

Squalificati Liverpool: nessuno

BAYERN MONACO-LOKOMOTIV MOSCA mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Bayern Monaco: nessuno

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

Diffidati Lokomotiv Mosca: Marko Nikolic (allenatore), Rifat Zhemaletdinov

Squalificati Lokomotiv Mosca: Murilo Cerqueira (una giornata)

INTER-SHAKHTAR DONETSK mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo B)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Shakhtar Donetsk: nessuno

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno

MANCHESTER CITY-MARSIGLIA mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo C)

Diffidati Manchester City: nessuno

Squalificati Manchester City: nessuno

Diffidati Marsiglia: Jordan Amavi, Boubacar Kamara, Florian Thauvin

Squalificati Marsiglia: nessuno

OLYMPIAKOS-PORTO mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo C)

Diffidati Olympiakos: Mady Camara, Rafinha

Squalificati Olympiakos: nessuno

Diffidati Porto: Sérgio Oliveira

Squalificati Porto: nessuno

REAL MADRID-BORUSSIA MONCHENGLADBACH mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo B)

Diffidati Real Madrid: Casemiro

Squalificati Real Madrid: nessuno

Diffidati Borussia Monchengladbach: Stefan Lainer, Lars Stindl

Squalificati Borussia Monchengladbach: nessuno

RED BULL SALISBURGO-ATLÉTICO MADRID mercoledì 9 dicembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Red Bull Salisburgo: André Ramalho

Squalificati Red Bull Salisburgo: Mohamed Camara (una giornata)

Diffidati Atlético Madrid: Renan Lodi

Squalificati Atlético Madrid: nessuno

Nella fase a gironi di Champions League si viene squalificati alla terza ammonizione, venendo quindi diffidati alla seconda.