Champions League, 5ª giornata: partite e diretta TV di oggi. Una in chiaro

La quinta giornata di Champions League è subito decisiva per l’Inter: o batte il Borussia Monchengladbach o è eliminata. I nerazzurri dovranno anche guardare Shakhtar Donetsk-Real Madrid, che apre il turno alle ore 18.55 in anticipo. Da ricordare il cambio nella diretta TV: in chiaro va Atalanta-Midtjylland (vedi articolo).



CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO A

Lokomotiv Mosca-Red Bull Salisburgo martedì 1 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 255

Atlético Madrid-Bayern Monaco martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

CLASSIFICA: Bayern Monaco 12, Atlético Madrid 5, Lokomotiv Mosca 3, Red Bull Salisburgo 1

GRUPPO B

Shakhtar Donetsk-Real Madrid martedì 1 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

Borussia Monchengladbach-Inter martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar Donetsk 4, Inter 2

GRUPPO C

Marsiglia-Olympiakos martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257

Porto-Manchester City martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

CLASSIFICA: Manchester City 12, Porto 9, Olympiakos 3, Marsiglia 0

GRUPPO D

Atalanta-Midtjylland martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Liverpool-Ajax martedì 1 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

CLASSIFICA: Liverpool 9, Ajax 7, Atalanta 7, Midtjylland 0

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.