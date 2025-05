Champions League, 4 imprescindibili dell’Inter nel Team of the Week!

Dopo le due semifinali di Champions League, la UEFA proclama il “Team of the Week”: l’Inter ci entra di diritto, dopo la grande prestazione contro il Barcellona, con ben quattro nomi.

GRANDI MERITI – Sono passati poco meno di due giorni dalla coraggiosa impresa compiuta dall’Inter in Champions League, eppure si fa ancora fatica a lasciar andare le immagini della storica vittoria sul Barcellona. Non è solo il risultato – e la conseguente qualificazione in finale – a restare impresso nella mente dei tifosi, ma anche e soprattutto l’eroica prestazione di tutti i nerazzurri chiamati in causa da Simone Inzaghi per l’occasione. Per più di centoventi minuti ogni interista sceso in campo ha dato tutto per la maglia nerazzurra. Per tutti, quindi, sarebbe doveroso un riconoscimento, ma nel Team of the Week della UEFA trovano posto “solo” quattro uomini di mister Inzaghi.

Champions League, Inter ben rappresentata nel “Team of the Week” delle semifinali di ritorno!

LA FORMAZIONE – A restare nella storia del turno della semifinale di ritorno di Champions League, conclusosi ieri con PSG-Arsenal, sono quattro giocatori dell’Inter in particolare. Yann Sommer, che è stato premiato anche al termine della sfida contro il Barcellona come Man of the Match, Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Insieme a loro, nel “Team of the Week” altri sette nomi di giganti del calcio europeo. Ecco, di seguito, la formazione scelta dalla UEFA dopo le due semifinali di ritorno di Champions League