Champions League, 1ª giornata: i calciatori squalificati

La Champions League gioca oggi e domani la prima giornata della fase a gironi: sono cinque i calciatori già squalificati. Si tratta ovviamente di sanzioni pregresse, non ci sono diffidati possibili solo dal terzo turno. Per Inter-Borussia Monchengladbach, in più, non potrà esserci Franco Vezzoni (della lista B).



CHAMPIONS LEAGUE – SQUALIFICATI 1ª GIORNATA

DINAMO KIEV-JUVENTUS martedì 20 ottobre ore 18.55 (Gruppo G)

Squalificati Dinamo Kiev: nessuno

Squalificati Juventus: nessuno

ZENIT-CLUB BRUGGE martedì 20 ottobre ore 18.55 (Gruppo F)

Squalificati Zenit: Douglas Santos (una giornata)

Squalificati Club Brugge: Simon Deli (una giornata)

BARCELLONA-FERENCVAROS martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo G)

Squalificati Barcellona: nessuno

Squalificati Ferencvaros: nessuno

CHELSEA-SIVIGLIA martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo E)

Squalificati Chelsea: Marcos Alonso (due giornate)

Squalificati Siviglia: nessuno

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo F)

Squalificati Lazio: nessuno

Squalificati Borussia Dortmund: Emre Can (due giornate)

PSG-MANCHESTER UNITED martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo H)

Squalificati PSG: nessuno

Squalificati Manchester United: nessuno

RB LIPSIA-ISTANBUL BASAKSEHIR martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo H)

Squalificati RB Lipsia: nessuno

Squalificati Istanbul Basaksehir: nessuno

RENNES-KRASNODAR martedì 20 ottobre ore 21 (Gruppo E)

Squalificati Rennes: nessuno

Squalificati Krasnodar: nessuno

REAL MADRID-SHAKHTAR DONETSK mercoledì 21 ottobre ore 18.55 (Gruppo B)

Squalificati Real Madrid: nessuno

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno

RED BULL SALISBURGO-LOKOMOTIV MOSCA mercoledì 21 ottobre ore 18.55 (Gruppo A)

Squalificati Red Bull Salisburgo: nessuno

Squalificati Lokomotiv Mosca: nessuno

AJAX-LIVERPOOL mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo D)

Squalificati Ajax: nessuno

Squalificati Liverpool: nessuno

BAYERN MONACO-ATLÉTICO MADRID mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo A)

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

Squalificati Atlético Madrid: nessuno

INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo B)

Squalificati Inter: nessuno

Squalificati Borussia Monchengladbach: nessuno

MANCHESTER CITY-PORTO mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo C)

Squalificati Manchester City: nessuno

Squalificati Porto: nessuno

MIDTJYLLAND-ATALANTA mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo D)

Squalificati Midtjylland: nessuno

Squalificati Atalanta: nessuno

OLYMPIAKOS-MARSIGLIA mercoledì 21 ottobre ore 21 (Gruppo C)

Squalificati Olympiakos: nessuno

Squalificati Marsiglia: Boubacar Kamara (una giornata)

Nella fase a gironi di Champions League si viene squalificati alla terza ammonizione, andando quindi in diffida alla seconda.