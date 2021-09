Champions League, 1ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati

In Champions League ci sono già sei giocatori squalificati pur senza essere iniziata la competizione. L’UEFA, a livello disciplinare, non ha traslato le sanzioni per cumulo di ammonizioni reduci dalla scorsa stagione. Ecco perché Gagliardini può giocare Inter-Real Madrid domani.

CHAMPIONS LEAGUE – SQUALIFICATI 1ª GIORNATA

SIVIGLIA-RED BULL SALISBURGO martedì 14 settembre ore 18.45 (Gruppo G)

Squalificati Siviglia: nessuno

Squalificati Red Bull Salisburgo: nessuno

YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED martedì 14 settembre ore 18.45 (Gruppo F)

Squalificati Young Boys: nessuno

Squalificati Manchester United: nessuno

BARCELLONA-BAYERN MONACO martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo E)

Squalificati Barcellona: nessuno

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

CHELSEA-ZENIT martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo H)

Squalificati Chelsea: nessuno

Squalificati Zenit: nessuno

DINAMO KIEV-BENFICA martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo E)

Squalificati Dinamo Kiev: nessuno

Squalificati Benfica: Lucas Verissimo (una giornata)

LILLE-WOLFSBURG martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo G)

Squalificati Lille: nessuno

Squalificati Wolfsburg: nessuno

MALMO-JUVENTUS martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo H)

Squalificati Malmo: nessuno

Squalificati Juventus: nessuno

VILLARREAL-ATALANTA martedì 14 settembre ore 21 (Gruppo F)

Squalificati Villarreal: nessuno

Squalificati Atalanta: nessuno

BESIKTAS-BORUSSIA DORTMUND mercoledì 15 settembre ore 18.45 (Gruppo C)

Squalificati Besiktas: nessuno

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno

SHERIFF-SHAKHTAR DONETSK mercoledì 15 settembre ore 18.45 (Gruppo D)

Squalificati Sheriff: nessuno

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno

ATLÉTICO MADRID-PORTO mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo B)

Squalificati Atlético Madrid: Stefan Savic (quattro giornate)

Squalificati Porto: nessuno

CLUB BRUGGE-PSG mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo A)

Squalificati Club Brugge: nessuno

Squalificati PSG: Angel Di Maria (tre giornate), Idrissa Gueye (una giornata)

INTER-REAL MADRID mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo D)

Squalificati Inter: nessuno

Squalificati Real Madrid: nessuno

LIVERPOOL-MILAN mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo B)

Squalificati Liverpool: nessuno

Squalificati Milan: nessuno

MANCHESTER CITY-RB LIPSIA mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo A)

Squalificati Manchester City: nessuno

Squalificati RB Lipsia: nessuno

SPORTING CP-AJAX mercoledì 15 settembre ore 21 (Gruppo C)

Squalificati Sporting CP: Sebastian Coates (una giornata)

Squalificati Ajax: André Onana (fino al 4 novembre)

Nella fase a gironi di Champions League si viene squalificati alla terza ammonizione, andando quindi in diffida alla seconda.