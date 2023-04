Cesari: «A Oliver dò 5! Joao Mario punibile sempre e comunque»

L’ex arbitro Graziano Cesari, a Mediaset, ha giudicato la prestazione del direttore di gara Michael Oliver e ha commentato la decisione presa in occasione del rigore concesso ai nerazzurri per fallo di mano di Joao Mario (vedi articolo).

SEMPRE E COMUNQUE − L’ex arbitro Graziano Cesari, a Mediaset, ha commentato così la gestione del direttore di gara, Michael Oliver, al termine di Benfica-Inter: «Con un arbitro come Michael Oliver non mi aspetto l’intervento del VAR. Evidentemente non è sicurissimo. Denzel Dumfries e Matteo Darmian non toccano di mano. Con Alessandro Bastoni stavolta Oliver non ha avuto un bidone al posto del cuore (citando le parole di Buffon per Juventus-Real Madrid del 2018, ndr). Joao Mario, invece, entra in modo scomposto e non c’entra che tocca prima con la testa. Quella posizione del braccio è punibile sempre e comunque. Per la sua indecisione a Oliver dò 5. Al VAR dò invece 7».