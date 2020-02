Cataldi: “Inter? Viviamo tranquilli! Lazio ha centrocampo più forte d’Italia”

Cataldi a margine dell’evento “La Lazio Nelle Scuole” (vedi articolo) è intervenuto ai microfoni di “Lazio Style Channel”, come riportato dal sito ufficiale biancoceleste. Il centrocampista scaccia via l’ansia ed esalta le qualità della sua squadra, soprattutto in mezzo. Di seguito le sue dichiarazioni

CENTROCAMPO PIÙ FORTE – Danilo Cataldi si prepara a Lazio-Inter con la giusta dose di spensieratezza: «Domenica sarà una bellissima partita, stiamo lavorando per prepararla al meglio contro una grande squadra come l’Inter. Pressione? Viviamo tranquilli, si può gestire, può anche essere positiva: l’importante è non avere ansia. Vedremo come andrà domenica. Abbiamo il centrocampo più forte d’Italia, con potenzialità incredibili e giocatori come Lucas Leiva, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Imparo ogni giorno da loro, cerco sempre di dare una mano per crescere insieme».

