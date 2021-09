Castrovilli resta in ospedale: Fiorentina-Inter si allontana? No fratture

Castrovilli ha sbattuto in maniera molto forte contro il palo nel primo tempo di Genoa-Fiorentina (vedi articolo). Il centrocampista viola, a tre giorni dalla partita con l’Inter, resta in osservazione in ospedale pur senza fratture. Lo riporta Firenze Viola.

A RISCHIO – Per Gaetano Castrovilli nessuna frattura, ma la necessità di rimanere in ospedale lo mette inevitabilmente a rischio per Fiorentina-Inter di martedì sera (ore 20.45). Come raccolto da Firenze Viola il centrocampista ha subito una pesante botta al fianco destro, eredità di uno scontro fortuito col palo, e riportato una forte contusione. Nulla di rotto, ma si rende necessario un periodo di osservazione. Dovrà quindi passare la notte a Genova, da capire quando Castrovilli potrà tornare a Firenze ma non è scontato che possa giocare martedì.

Fonte: FirenzeViola.it – Luciana Magistrato