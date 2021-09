Castrovilli in ospedale dopo la botta sul palo: fuori causa con l’Inter – CdS

Castrovilli e Nico Gonzalez ieri sono stati costretti ad abbandonare il campo per infortunio. La preoccupazione, però, è stata tutta per il centrocampista italiano, che ha passato tutta la notte in ospedale.

CONTRO L’INTER – Castrovilli come Correa, ieri è stato costretto ad abbandonare il campo poco prima della mezz’ora di gioco a causa di uno scontro bruttissimo contro il palo. Il centrocampista viola è rimasto a terra per un paio di minuti abbondanti e solo grazie all’intervento dello staff medico è riuscito a rimettersi in piedi, ma il dolore non gli ha permesso di continuare a giocare. Castrovilli poi è andato in ospedale per accertamenti necessari che hanno confermato una forte contusione al fianco destro, ma la buona notizia è che non c’è interessamento delle costole e niente si è rotto. Ha passato la notte in osservazione, così da procedere con nuovi controlli questa mattina e ovviamente contro l’Inter non ci sarà.

Fonte: Corriere dello Sport