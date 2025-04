Castro: «Motivato dall’interesse dei club. Io e Lautaro Martinez insieme? Aspettiamo…»

Il Bologna presto sfiderà Napoli e successivamente Inter, entrambe impegnate in una lunga lotta scudetto. Di questo ne ha parlato l’attaccante Santiago Castro su Sportmediaset, e anche della possibilità di giocare all’Inter o in coppia con Lautaro Martinez in futuro.

ALTRE SFIDE DECISIVE – Santiago Castro sulla possibilità di fermare Napoli e Inter in vista della lotta scudetto: «Noi pensiamo partita dopo partita, vogliamo vincerle tutte perché l’obiettivo è andare ancora una volta in Champions League».

Castro, il paragone con Lautaro Martinez e il futuro ancora da decifrare

RISPOSTA CRIPTICA – Futuro all’Inter e in coppia con Lautaro Martinez? Castro dribbla la domanda: «Il suo infortunio ci ha impedito di giocare insieme con l’Argentina. Dobbiamo aspettare qualche giorno per giocare insieme. Io seguito da grandi club? Lo prendo come una motivazione, però devo pensare al Bologna. Mancano otto finali e devo stare qui al mille per cento».