Castellanos, infortunio in Lazio-Napoli: le sue condizioni con Inter a -10!

Tegola per Marco Baroni: infortunio per Taty Castellanos nel corso di Lazio-Napoli. Ecco le condizioni dell’attaccante, che tra dieci giorni dovrebbe affrontare l’Inter.

TEGOLA – In campo c’è il primo dei big match di Serie A della venticinquesima giornata: Lazio-Napoli, infatti, anticipa di un giorno Juventus-Inter della domenica sera. Ed è proprio all’Olimpico, mentre le due formazioni sono ferme sul punteggio di 1-1, che arriva una notizia spiacevole per Marco Baroni. Taty Castellanos subisce un infortunio al 24′ del primo tempo, dopo uno scatto a centrocampo. L’allenatore biancoceleste è costretto a spendere subito il primo cambio, facendo entrare al posto dell’argentino Tijjani Noslin al 27′. Ma quali sono le condizioni di Castellanos dopo l’infortunio? E, soprattutto, riuscirà a recuperare in tempo per la gara di Coppa Italia contro l’Inter?

Castellanos infortunato esce in Lazio-Napoli: ecco come sta a 10 giorni dall’Inter

LE CONDIZIONI – L’infortunio di Castellanos risulta di natura muscolare e sembra interessare la coscia sinistra. L’attaccante, che ha dato forfait in Lazio-Napoli poco prima della mezz’ora, è uscito dal campo visibilmente dolorante e zoppicando. Nelle prossime ore arriveranno certamente maggiori novità in merito alle condizioni dell’argentino, reduce da un’ottimo momento: due gol e due assist nelle ultime sue sfide di campionato con i biancocelesti. Per questo la sua eventuale assenza nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter diventerebbe un bel problema per Baroni. La sfida è in programma tra circa dieci giorni, il 25 febbraio. Riuscirà a recuperare in tempo dall’infortunio Castellanos?