Caso Salernitana, dopo l’Inter la FIGC valuta: rischio esclusione dalla Serie A

È vigilia di Salernitana-Inter, ma i campani hanno ben altri pensieri. Il rischio di non poter proseguire la Serie A è concreto e la FIGC vuole vederci chiaro.

ESCLUSIONE IN CORSA? – La Salernitana potrebbe non concludere la Serie A. Al momento non sono arrivate proposte d’acquisto concrete per la società, che ha l’obbligo di concludere la cessione entro il 31 dicembre. Questo per via del divieto di multiproprietà che ha impedito a Claudio Lotito di tenere la società avendo già la Lazio. Domani contro l’Inter i campani giocheranno, poi chiuderanno il girone d’andata martedì (ore 18.30) in casa dell’Udinese. Nel 2022? Al momento situazione incerta. La FIGC intanto vuole vederci chiaro e annuncia: “Convocata per le ore 11 di martedì 21 dicembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 novembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; situazione U.S. Salernitana 1919: determinazioni conseguenti; nomine di competenza; modifiche regolamentari; varie ed eventuali”. Anche in federazione, quindi, il caso Salernitana è da valutare con grande attenzione.