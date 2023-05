Carnevali: «Inter straordinaria, ma Sassuolo può fare la sua parte»

L’Inter, alla 35a giornata di Serie A, ospiterà e affronterà il Sassuolo a San Siro (vedi articolo). Così ha parlato del match Giovanni Carnevali, facendo riferimento anche all’Euroderby di Champions League disputato ieri contro il Milan.

STRAORDINARIA − L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato tra gli ospiti della presentazione ‘Il Foglio a San Siro’. In riferimento al match che i neroverdi giocheranno sabato sera contro l’Inter (vedi articolo) ha dichiarato: «Speriamo che l’Inter sabato faccia meno bene rispetto a ieri, si è vista una squadra straordinaria. Una squadra in forma. Che al di là di ieri, già nelle ultime gare giocate, ha dimostrato comunque di essere la più in forma del campionato. Leao? Per il Milan è fondamentale ma i primi 15′ dei rossoneri sono stati difficili. Ci sono ancora 90′ comunque e non è ancora finita. C’è rammarico per i punti che abbiamo perso in campionato. Ma c’è la possibilità di recuperare ancora. Dobbiamo anche essere soddisfatti. La nostra squadra ha dimostrato che quando gioca contro grandi avversari fa sempre la sua parte. Dobbiamo essere noi stessi, non mancheranno le motivazioni».