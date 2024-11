Carlos Augusto verso il ‘no’ per Fiorentina-Inter: motivo chiaro

Carlos Augusto sempre più orientato verso un’assenza per Fiorentina-Inter di domenica. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, infatti, lo staff di Simone Inzaghi non vorrebbe rischiarlo per un motivo ben preciso.

DECISIONE (QUASI) PRESA – Dopo le notizie che si sono rincorse oggi sulle condizioni di Carlos Augusto, sembra ormai certo come il brasiliano non partirà per Fiorentina-Inter di domenica. Appena tornato da un altro infortunio – rimediato nella gara contro lo Young Boys in UEFA Champions League – che lo ha tenuto fuori per più di due settimane, oggi l’esterno sinistro nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare. Tuttavia non sulla stessa gamba del precedente infortunio. Proprio per questo motivo, per non rischiare di aggravare la situazione (come accaduto la scorsa volta) la decisione è quella di non portarlo per la gara dell’Artemio Franchi.

Carlos Augusto non parte per Fiorentina-Inter: le alternative al suo posto

ALTRE SCELTE – Posto che non ci sono dubbi sulla titolarità di Federico Dimarco, le alternative sulla fascia sinistra per Fiorentina-Inter sono limitate, visto proprio l’infortunio di Carlos Augusto e la sua permanenza praticamente certa a Milano. Sulla sinistra, infatti, potranno agire Matteo Darmian – come già fatto prima della sosta quando il brasiliano era indisponibile – e il rientrante Tajon Buchanan. Tutto dipende anche, chiaramente, dalla situazione sulla destra, con Denzel Dumfries e Yann Bisseck (che sostituirà l’altro infortunato, Benjamin Pavard) senza, di fatto, un cambio.