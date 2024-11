Carlos Augusto torna ad allenarsi in gruppo! Buona notizia per l’Inter – CdS

Carlos Augusto è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo aveva costretto a uno stop forzato nella partita di Champions League contro lo Young Boys. Un’ottima notizia per l’Inter, soprattutto in vista della ripresa del campionato. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

RITORNO – Carlos Augusto, che ha già dimostrato grande versatilità e capacità di adattamento sul lato sinistro del campo, si prepara a offrire una soluzione tattica in più all’Inter di Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato, fissata per il 23 novembre contro il Verona. Il brasiliano ieri si è allenato ad Appiano Gentile e anche oggi alla ripresa degli allenamenti proseguirà con il programma di recupero. Il ritorno di Carlos Augusto permetterà al tecnico nerazzurro di alternarlo sulla fascia con Federico Dimarco, consentendo a quest’ultimo di rifiatare quando necessario. Questa rotazione garantisce all’Inter un’opzione affidabile anche nei momenti in cui il calendario diventa congestionato, come nella fase attuale della stagione. Oltre al ruolo sulla fascia sinistra, Carlos Augusto potrà essere schierato anche come difensore centrale sul centro-sinistra, alternandosi con Alessandro Bastoni.

Tutti recuperati, ora rosa al completo (sosta Nazionali permettendo…)

ABBONDANZA – In questo contesto, l’abbondanza sulla parte sinistra si completa con la presenza del giovane Tomas Palacios, arrivato in estate dall’Argentina e attualmente impegnato nel suo percorso di crescita all’interno della squadra. Inoltre, anche Tajon Buchanan, di recente rientrato dopo un infortunio e convocato con la nazionale canadese, rappresenta una valida alternativa. Buchanan, con le sue doti tecniche e fisiche, è una carta importante da giocare su quella fascia, aumentando la versatilità della squadra. La sua presenza offre quindi maggiore profondità alla squadra, migliorando l’equilibrio tra difesa e attacco e aggiungendo una soluzione in fase di costruzione del gioco. Questo ritorno è particolarmente strategico per Inzaghi, che ha bisogno di una rosa ampia e competitiva per affrontare le sfide nazionali ed europee.