Carlos Augusto, ruolo inedito in Parma-Inter? Inzaghi gestisce le forze!

Simone Inzaghi potrebbe stupire nel corso di Parma-Inter con una novità di campo: ecco il ruolo inedito che Carlos Augusto sarebbe pronto ad occupare domani.

SOLUZIONE – Mancano poco più di ventiquattro ore a una nuova sfida per la squadra di Simone Inzaghi. Con pochissimo tempo a disposizione per rifiatare, dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, e con il prossimo impegno di Champions League già ben fissato in testa, i nerazzurri si preparano a Parma-Inter di domani pomeriggio. L’emergenza sulle fasce, che nelle ultime settimane aveva preoccupato e limitato l’allenatore piacentino, fortunatamente sembra essere rientrata. Tuttavia, gli infortuni in casa nerazzurra non mancano e penalizzano ancora quel settore del campo. Denzel Dumfries, infatti, è ancora fuori dalla disponibilità di Inzaghi, che purtroppo dovrà fare a meno di lui per ancora qualche tempo. Viene così in soccorso del mister Carlos Augusto: ecco in che modo.

Carlos Augusto in soccorso di Inzaghi: la soluzione individuata per Parma-Inter

GESTIONE – Particolarmente dinamico nel 3-5-2 “Inzaghiano”, Carlos Augusto è stato spesso impiegato dall’allenatore nerazzurro in due ruoli precisi: come terzo di difesa, in alternativa ad Alessandro Bastoni, e come quinto di centrocampo, in qualità di vice Federico Dimarco. In entrambi i casi, comunque, il brasiliano è stato schierato a sinistra. Per questo quello previsto in Parma-Inter diventa un ruolo praticamente inedito per Carlos Augusto, che potrebbe accomodarsi sulla fascia destra in sostituzione dell’infortunato Denzel Dumfries. Probabile, infatti, un turno di riposo per Matteo Darmian, reduce dai novanta minuti contro il Milan in Coppa Italia e pronto ad essere rilanciato contro il Bayern Monaco. Questa, dunque, una delle soluzioni individuate da Inzaghi nel corso dell’ultimo allenamento. Con l’obiettivo di gestire al meglio le forze all’inizio di questo infernale mese d’aprile.