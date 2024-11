Carlos Augusto, nuovo ‘problema’ prima di Fiorentina-Inter! Un dubbio – Sky

L’Inter si avvicina alla trasferta contro la Fiorentina con qualche incertezza per quanto riguarda la condizione fisica di Carlos Augusto. Secondo quanto riferito in questi minuti da Sky Sport, il difensore brasiliano ha riscontrato un nuovo problema fisico.

NUOVO DUBBIO – Carlos Augusto, reduce da un periodo di buone prestazioni, ha accusato un affaticamento muscolare e la sua presenza per la gara di domenica 1 dicembre al “Franchi” è in dubbio. Il giocatore sarà sottoposto a ulteriori valutazioni durante l’allenamento decisivo di domani, quando lo staff medico nerazzurro deciderà se potrà essere convocato o se sarà necessario un turno di riposo. L’assenza di Carlos Augusto potrebbe complicare le scelte di Inzaghi, soprattutto in un momento in cui l’Inter deve far fronte a diverse defezioni. Se il brasiliano non dovesse recuperare, toccherà ancora a Federico Dimarco presidiare la fascia sinistra. Lo staff interista, consapevole dei numerosi impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League, non intende correre rischi inutili. La gestione della condizione fisica di Carlos Augusto sarà improntata alla massima prudenza per evitare complicazioni che potrebbero compromettere la sua disponibilità nelle prossime settimane.