Carlos Augusto tuttofare! Inzaghi lo prova in un ruolo nuovo prima della Lazio – Sky

Carlos Augusto presto potrebbe essere impiegato in un nuovo ruolo, dopo quello di difensore centrale e di esterno sinistro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno brasiliano oggi è stato impiegato in un altro ruolo da mister Simone Inzaghi.

NUOVO RUOLO – L’Inter ad Appiano Gentile lavora per preparare la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Dopo l’ottima notizia legata al ritorno – parziale – di Benjamin Pavard con il resto del gruppo, c’è da segnalare anche una novità tattica che riguarda principalmente Carlos Augusto. L’esterno brasiliano nelle prove effettuate oggi è stato impiegato nel ruolo di esterno destro a centrocampo. Considerato l’infortunio di Denzel Dumfries e le condizioni non ottimali di Juan Cuadrado, mister Simone Inzaghi ha scelto di provare anche l’esterno brasiliano in un nuovo ruolo, dopo quello di difensore centrale. Già contro Napoli e Real Sociedad il brasiliano è stato impiegato come difensore nei tre dietro, al posto di Alessandro Bastoni. In vista della sfida contro la Lazio, il favorito nel ruolo di esterno destro resta Matteo Darmian, ma le prove tattiche effettuate oggi ad Appiano Gentile potrebbero tornare utili al tecnico nerazzurro in caso di emergenza.