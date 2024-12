Carlos Augusto e Acerbi, rientra solo uno in Inter-Parma: la scelta definitiva di Inzaghi

Un altro allenamento volge al termine per la squadra di Simone Inzaghi. Alla vigilia di Inter-Parma arriva la decisione definitiva sul rientro di Carlos Augusto e Francesco Acerbi.

RECAP ALLENAMENTO – Anche l’allenamento alla vigilia di Inter-Parma si è concluso. Da Appiano Gentile, a quasi ventiquattro ore dal match di San Siro, arrivano importanti novità sugli uomini a disposizione di Simone Inzaghi. Nei giorni successivi alla trasferta di Firenze, gli infortunati Carlos Augusto e Francesco Acerbi hanno lavorato duramente per riuscire a recuperare per la sfida della quattordicesima giornata. Da quanto emerge al termine dell’ultima seduta a disposizione prima della gara, però, solo uno di loro potrà sedersi in panchina per Inter-Parma.

Carlos Augusto e Acerbi, chi rientra per Inter-Parma?

UN RIENTRO – Arriva la scelta definitiva da parte di Simone Inzaghi: ad essere a disposizione e convocabile per Inter-Parma sarà Carlos Augusto. Il brasiliano anche quest’oggi ha svolto il lavoro sul campo completamente in gruppo, e può dirsi pienamente recuperato dall’infortunio. Tuttavia, difficilmente partirà titolare nell’undici di Inzaghi. Non rientra, invece, Francesco Acerbi, che svolge ancora a parte il lavoro in allenamento. Nessuna fretta o accelerazione per il ritorno in campo del difensore, che Inzaghi vuole provare a salvaguardare il più possibile. Stanotte il gruppo nerazzurro resterà ad Appiano Gentile per il consueto ritiro alla vigilia della sfida, poi domani raggiungerà San Siro in occasione di Inter-Parma delle 18.30.