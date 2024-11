Carlos Augusto complica le scelte di Inzaghi: alternative per Fiorentina-Inter

Il problema di Carlos Augusto, in forte dubbio per Fiorentina-Inter, complica le scelte di rotazione di Simone Inzaghi. Andando a sommarsi con l’indisponibilità di Benjamin Pavard, infatti, la coperta resta cortissima, con un ruolo scoperto.

ROTAZIONI COMPLICATE – Appena tornato da un infortunio, Carlos Augusto sembra dover alzare ancora bandiera bianca. Affaticamento muscolare per lui, in forte dubbio per Fiorentina-Inter. Un fattore che mette in forte difficoltà Simone Inzaghi nelle scelte per la prossima partita. Anche perché tra la fascia sinistra, la fascia destra e il ruolo di braccetto di destra rischiano di restare scoperti. Con la contemporanea indisponibilità anche di Benjamin Pavard, uscito per un problema muscolare durante la sfida vinta per 1-0 contro il Red Bull Lipsia, restano due riserve per tre ruoli. Ovvero Matteo Darmian – disponibile sia come cambio di Federico Dimarco, di Denzel Dumfries e di Yann Bisseck – e Tajon Buchanan, che può scendere in campo su una delle due fasce.

Carlos Augusto, difficile la partenza per Fiorentina-Inter. Simone Inzaghi valuta le sue alternative

ALTERNATIVE – Insomma, un infortunio quello di Carlos Augusto che non ci voleva decisamente. Alla luce anche della sua quasi sicura indisponibilità, è ragionevole pensare come Matteo Darmian partirà dalla panchina. In questo modo Simone Inzaghi potrà valutare a gara in corso quale sia il ruolo più adatto in cui farlo subentrare, anche tenendo in considerazione la condizione dei titolari e l’andamento della sfida. L’altro grande nome è quello di Tajon Buchanan che naturalmente dovrà trovare spazio dopo il rientro nell’ultimo spezzone di partita contro il Verona, in seguito al grave infortunio della scorsa estate. Alternative e cambi costretti per Simone Inzaghi, che per Fiorentina-Inter dovrà ancora una volta fare i conti con un’infermeria piena. Dopo l’ennesimo problema muscolare di questo inizio stagionale.

PROBABILE FORMAZIONE – Per tirare le somme, questa è la probabile formazione di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter alla luce delle ultime novità: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.