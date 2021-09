Caputo, quinta contro l’Inter. Con la Sampdoria caccia a una prima volta

Francesco ‘Ciccio’ Caputo è uno dei colpi effettuati dalla Sampdoria nell’ultimo giorno di mercato (vedi comunicato). I blucerchiati al rientro affronteranno a Marassi l’Inter e l’attaccante ha nel mirino una personale ‘prima volta’.

CINQUE VOLTE – Fin dal suo arrivo in Serie A (nella stagione 2018-2019), Francesco Caputo – detto ‘Ciccio’ – ha disputato quattro partite contro l’Inter, saltandone due – la scorsa stagione – per infortunio. Dopo il suo passaggio ufficiale alla Sampdoria nella giornata di ieri, l’attaccante ex Sassuolo affronterà quindi per la quinta volta in carriera i nerazzurri. Andando a caccia di una personalissima e particolare ‘prima volta’.

BOTTINO MAGRO – Nelle partite disputate contro l’Inter, infatti, Francesco Caputo ha messo a segno soltanto un gol (e un assist). A San Siro, nel rocambolesco 3-3 della stagione 2020-2021. Non ha quindi mai segnato un gol ai nerazzurri tra le mura di casa. Un obiettivo che sicuramente cercherà di raggiungere a Marassi con la nuova maglia. Starà a Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e soprattutto Samir Handanovic impedire che ciò accada.