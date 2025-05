Caprile salta il Napoli? L’agente: «Ha qualche problemino fisico».

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, in un’intervista a Stile TV ha parlato anche del prossimo e ultimo impegno, decisivo per la lotta scudetto, tra Cagliari e Napoli, riguardo la possibile assenza del suo assistito. Non mancano chiaramente le polemiche.

POSSIBILE ASSENZA – Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari in prestito dal Napoli, ha parlato così riguardo il suo possibile impiego: «Caprile si ritroverà ad affrontare il Napoli, i suoi ex compagni, in una gara molto importante. Mi pare abbia qualche piccolo problema fisico, ma se dovesse scendere in campo sarà sicuramente emozionato. Difenderà la porta della sua squadra contro amici che inseguono un traguardo storico. Riscatto del Cagliari? Il diritto di riscatto è del Cagliari. Bisognerebbe parlare con il presidente Giulini per capire cosa intende fare. Ad oggi non ho certezze, sarà lui a decidere. Le sensazioni però mi sembrano positive: mi pare che Giulini stimi molto Elia. Se giocherà, darà tutto per non prendere gol, come ha sempre fatto».