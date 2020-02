Canigiani (Lazio): “Oltre 20mila biglietti venduti per l’Inter! Aperta la Sud”

Condividi questo articolo

Lazio-Inter sarà una sfida al vertice e come tale attesissima sia dai tifosi biancocelesti che da quelli nerazzurri. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, annuncia l’apertura di un pezzo di Curva Sud. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Lazio Style Radio”

GRANDE ATTESA – Lazio-Inter sarà la sfida tra prima e seconda della classe, in programma domenica alle ore 20.45. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, annuncia: «Per la partita contro l’Inter è stata superata la soglia dei 20 mila biglietti venduti. C’è ancora disponibilità per i Distinti e per la Tevere. Si può ancora comprare il biglietto a prezzi contenuti. Lo stadio sarà probabilmente tutto esaurito per una partita importantissima. La capienza massima invece dipende dalle disposizioni di ordine pubblico, c’è bisogno di lasciare degli spazi liberi».

PROVVEDIMENTO – In occasione della sfida, verrà aperta la Curva Sud: «Per quanto riguarda l’apertura della Curva Sud, squadre come l’Inter hanno tantissimi tifosi anche a Roma. Per questo quindi abbiamo deciso di aprire un pezzo di Sud. Questo anche per evitare che alcuni di loro vadano nei settori riservati ai tifosi della Lazio».

Fonte: sslazio.it