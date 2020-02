Candreva trascina, Eriksen non va limitato, Young crea – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle indica in Candreva il migliore dell’Inter contro la Lazio. Bene anche Eriksen, Young e Lukaku.

IL MIGLIORE – Candreva è il migliore dell’Inter contro la Lazio e prende 7. E’ il trascinatore dell’Inter. Dopo un quarto d’ora trascorso a fare il terzino per la spinta di Jony, recupera metri e inizia a creare una serie di pericoli sulla sua fascia. Il gol nasce dal suo ennesimo inserimento, concluso con il tiro respinto da Strakosha e ricacciato in rete da Young. Un’ala crea, l’altra segna.

PERICOLO – Lukaku prende 6,5. Anche da solo, fa sentire la statura, i muscoli e la corsa. Prima del gol, l’Inter ha una sola occasione per segnare, col sinistro potente del suo centravanti. E’ un pericolo continuo.

GOL E NON SOLO – Anche Young prende 6,5. Primo gol italiano, a conclusione di un contropiede (la lama più affilata di Conte) iniziato da lui stesso. Poi crea altre situazioni pericolose.

LIMITATO – Voto 6,5 per Eriksen. Se il calcio non è solo tattica e non è sola corsa, vederlo in campo appena un quarto d’ora è un errore. Ci vuole anche e soprattutto tecnica e il danese, come dimostra nei suoi 15’, è l’interista che ne possiede nettamente le dosi maggiori.