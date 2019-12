Candreva recuperato ma non solo: il punto sugli infortunati per Inter-Genoa

Candreva fa sorridere parzialmente Conte. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di “Sky Sport” inviato ad Appiano Gentile -, il numero 87 sarà uno dei protagonisti di Inter-Genoa. La situazione in infermeria cambia parzialmente a ridosso dell’ultima partita del 2019

BOLLETTINO INFORTUNATI – Da Appiano Gentile arrivano conferme. In vista di Inter-Genoa di sabato, Antonio Conte recupera sicuramente due pedine. Si tratta di Alessandro Bastoni in difesa e Antonio Candreva a centrocampo. I due sono a disposizione di Conte dopo essersi allenati con il gruppo (vedi video) per tutta la durata della seduta odierna e potrebbero anche partire entrambi titolari. Su Bastoni, comunque, non c’erano dubbi. Diversa la situazione di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, che hanno iniziato con il gruppo e poi proseguito a parte con il lavoro personalizzato di recupero. Completamente a parte Borja Valero, che ancora non ha recuperato dal dolore di Fiorentina-Inter ed in forte dubbio per sabato. Lo spagnolo continua con il lavoro differenziato. Non saranno della partita Kwadwo Asamoah, Nicolò Barella e Alexis Sanchez, come noto ormai lungodegenti. Così come i due squalificati, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.