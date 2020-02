Candreva: “Lazio-Inter, dispiace per il risultato. Uniti più che mai”

Antonio Candreva, tramite un post sui social network, ha commentato la sconfitta nerazzurra in Lazio-Inter con le reti di Ciro Immobile e Milinkovic-Savic nella ripresa. L’esterno destro è stato sostituito nel finale di partita da Victor Moses

UNITI – Antonio Candreva pensa già a ripartire. La sconfitta in Lazio-Inter, maturata con la rimonta biancoceleste nella ripresa, è un risultato che lascia l’amaro in bocca. Ma ora bisogna resare uniti per non mollare. Ecco le parole dell’esterno tramite un post sui social network: “Dispiace per il risultato, uniti più che mai”.