Candreva ingenuo su Gosens, Bastoni inspiegabile sul rigore – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Atalanta indica in Candreva il peggiore degli uomini di Conte. Bocciato anche Bastoni.

IL PEGGIORE – Candreva è il peggiore dell’Inter e prende 5. Ingenuo e da lui non te l’aspetti, per niente difensore su quel pallone in cui viene scherzato da Gosens. Impreciso in un paio di cambi gioco che fanno infuriare Conte.

ERRORE INSPIEGABILE – Voto 5 anche per Bastoni. Primo tempo che ti spiega perché Conte per lui straveda. Ma l’entrata sul rigore è illogica, spiegabile (forse) solo con l’inesperienza.