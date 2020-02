Candreva favorito sulla destra, contro il Milan è imbattuto – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Candreva è favorito per una maglia da titolare sulla fascia destra per Inter-Milan. L’esterno è imbattuto nei derby.

AVVERSARIO DI SPESSORE – È pronto a essere di nuovo protagonista in un derby, Antonio Candreva. Il laterale a Udine è rimasto seduto in panchina per recuperare dalle fatiche infrasettimanali. Aveva infatti fatto gli straordinari spendendo tantissimo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Per questo, al suo posto il tecnico Conte aveva lanciato il nuovo arrivato Victor Moses, alla prima apparizione da titolare. Il quale era stato autore di una buona prova, seppure con una nota: ha avuto qualche difficoltà in fase di contenimento su Sema – forse anche perché non proprio al meglio della condizione fisica. Il Milan domenica sera avrà su quella fascia uno degli uomini più temibili, quel Theo Hernandez al quale tanto piace spingersi in fase offensiva e fare male agli avversari.

IPOTESI DIFENSIVA – Ecco allora spiegato il motivo che farebbe propendere per un Candreva pronto a spendere fino all’ultima goccia di benzina nel serbatoio, se non addirittura l’ipotesi Danilo D’Ambrosio, laterale decisamente con doti spiccatamente più difensive rispetto agli altri due citati. Proprio D’Ambrosio (che tra l’altro è entrato negli ultimi minuti a Udine per dare il cambio a Moses) era stato il titolare nel derby d’andata. In quell’occasione, però, Theo era rimasto per gran parte del match in panchina e ad agire in quella parte del campo per i rossoneri era Ricardo Rodriguez, pure lui terzino più difensivo. Date le caratteristiche, Candreva resta il favorito, anche perché non bisogna scordare la stagione di tutto rispetto che sta giocando. Una vera annata di rilancio pilotata da un tecnico che lo stima e ne conosce bene le caratteristiche come Conte.

TALISMANO – L’altro dettaglio, non da poco, che alla fine potrebbe far propendere per la scelta Candreva è che lui in campo è imbattuto nella stracittadina contro il Milan. Nei 7 derby giocati, con Candreva l’Inter ha conquistato 4 vittorie e 3 pareggi. Nei primi due confronti, finiti entrambi 2-2 (il 20 novembre 2016 e il 15 aprile 2017) Candreva ha anche segnato: un gol al primo (altra rete nerazzurra di Perisic) e uno al secondo (seconda rete di Icardi). Il 15 ottobre 2017 vince il primo derby con l’Inter 3-2 e serve l’assist per il primo dei 3 gol di Icardi – mentre il secondo confronto stagionale col Milan finisce 0-0. Nella stagione 2018/19 l’Inter vince entrambi i derby, 1-0 all’andata e 3-2 al ritorno.