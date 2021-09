Candreva: «All’Inter esperienza bellissima, parlo bene di loro e dei tifosi!»

Candreva, ex giocatore dell’Inter, domenica affronterà la sua ex squadra. Intervistato da “Sky Sport 24” ha detto la sua in vista della sfida contro i Campioni d’Italia.

DA EX – Antonio Candreva domenica tornerà a sfidare l’Inter da grande ex, dopo la sfida dello scorso anno: «L’Inter è una squadra di tutto rispetto, sono gli attuali Campioni d’Italia, una grandissima squadra che si sta riproponendo anche quest’anno anche se siamo nelle prime giornate. Sarà la favorita per vincere il campionato. Dimostrare il mio valore? No perché comunque ho passato degli anni belli ed è stata un’esperienza bellissima. Non era la stessa squadra degli ultimi 2-3 ma era una squadra in costruzione e cambi di proprietà. Posso solo parlare bene dell’Inter: grandissima società e grandissimi tifosi!».