Calvarese: «Udinese-Inter? Sacchi l’ha in pugno! Due annotazioni»

L’ex arbitro Paolo Calvarese ha giudicato l’arbitraggio di Juan Luca Sacchi in Udinese-Inter. Prestazione positiva, con due cose da rivedere. Il suo giudizio su Tuttosport.

PRECEDENTI – Paolo Calvarese aggiorna sul bilancio di Sacchi: «Juan Luca Sacchi, quest’anno alla terza gara in Serie A, torna ad arbitrare l’Inter dopo il brutto errore nella partita dei nerazzurri contro il Monza nel gennaio 2023. Nel finale della scorsa annata aveva diretto Inter-Lazio con la squadra di Inzaghi già campione d’Italia».

Il giudizio di Calvarese sulla direzione di Udinese-Inter di Sacchi

PROVVEDIMENTI – Poi Calvarese si concentra sulla partita: «Sacchi fischia 19 falli in totale con una soglia abbastanza equilibrata. Anche se mancano un paio di punizioni in favore dell’Udinese. Una sul finale del primo tempo, dove Calhanoglu sarebbe dovuto essere ammonito l’intervento in ritardo su Thauvin. La seconda punizione invece non è stata data pochi minuti prima il fischio finale, con una scivolata scomposta di Mkhitaryan su Iker Bravo. Giusto annullare il gol dell’Inter dato che Tourè è in netto vantaggio, ma subisce lo sgambetto involontario di Taremi che va poi a segnare. In ritardo in questa occasione il fischio per non estromettere l’intervento del Var, però visto il fallo netto avrebbe potuto tranquillamente adottare un timing diverso».

IN PUGNO – Così Calvarese sull’approccio alla partita di Sacchi: «Corretta l’unica ammonizione della partita ai danni di Karlström. Ormai con conclamata esperienza, soprattutto su questo tipo di gare, Sacchi tiene sempre in pugno la gara. Grazie al dialogo e al modo di porsi, l’arbitro è stato accettato da entrambe le squadre anche quando la partita si è fatta più combattuta».