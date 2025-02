Calvarese smonta le polemiche: «Gol Arnautovic regolare! Spiego»

Calvarese non è d’accordo su chi sostiene che il gol meraviglioso di Marko Arnautovic in Inter-Lazio fosse da annullare. La sua moviola.

GOL REGOLARE! – Ieri Micheal Fabbri ha diretta la partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio, finita 2-0 in favore dei nerazzurri. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato gli episodi della partita promuovendo la direzione di Fabbri. A differenza di quanto dice Graziano Cesari, il gol dell’Inter è perfettamente regolare: «A Milano azzecca le decisioni importanti. Sul gol di Arnautovic, De Vrij sembra in fuorigioco (andrebbe verificato con le linee). Se così fosse, non sarebbe comunque una posizione influente: l’olandese non ha un impatto attivo su Mandas e non è sulla sua linea di visione visto che il pallone assume una traiettoria alta, partendo da molto lontano e scavalcando tutti i calciatori».

Calvarese non ha dubbi sul rigore assegnato all’Inter: fallo del difensore della Lazio!

RIGORE INECCEPIBILE – Lo stesso Calvarese poi non ha dubbi sul rigore assegnato ai nerazzurri per fallo di Gigot ai danni di Joaquin Correa: «Netto il rigore per l’Inter. Gigot colpisce fallosamente la gamba sinistra di Correa, l’argentino cade a terra dopo un paio di metri, ma il calcio è evidente e funzionale. Giusto anche il cartellino. Nel finale, il fallo di Dumfries su Tavares che porta al giallo è fuori area, come confermato anche dal VAR con silent check».